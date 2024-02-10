Reuters: президент Венгрии Новак ушла в отставку

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Каталин Новак

Венгерский лидер Каталин Новак объявила о своей отставке в субботу, 10 февраля, передает Reuters. По данным агентства, причиной стало растущее возмущение общественности, произошедшее после того, как стало известно о помиловании мужчины, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.

Я совершила ошибку. <...> Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент, — сказала Новак.

Отмечается, что Новак в апреле 2023 года перед визитом в Будапешт удовлетворила прошение о помиловании экс-замдиректора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором учреждения. Оппозиционные партии призывали Новак покинуть пост главы государства.

Новак стала президентом Венгрии в мае 2022 года. Она стала первой женщиной, которую парламент страны выбрал на эту должность.

В январе прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента страны Нгуена Суана Фука. Глава государства решил покинуть пост на фоне коррупционного скандала в правительстве. В партии признали, что он ответственен за нарушения, допущенные двумя вице-премьерами и тремя министрами, которые повлекли за собой «очень тяжелые последствия».