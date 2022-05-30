Reuters: поставки трубопроводной нефти из РФ в ЕС не попадут под эмбарго

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская трубопроводная нефть продолжит поступать в Евросоюз, есть вероятность ее вывода из-под эмбарго, сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект итогового заявления саммита ЕС, который состоится 30 мая в Брюсселе. Государства — члены Союза планируют как можно скорее решить вопрос о временном исключении из перечня санкций нефти, поставляемой по трубопроводу.

Шестой пакет санкций против России будет распространяться на нефть и нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением нефти, поставляемой по трубопроводу, — передает агентство.

Европейские страны уже более трех недель не могут согласовать шестой пакет санкций против России, в который, согласно мнению Еврокомиссии, должно войти и нефтяное эмбарго. Против его введения выступает Венгрия при поддержке ряда других стран. По их мнению, ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер ранее не исключил решения вопроса о нефтяном эмбарго в отношении России без участия Венгрии. По его словам, премьер-министру страны Виктору Орбану нужно показать, что он не может держать остальную часть ЕС в заложниках, блокируя принятие подобных решений.