Помогавшие Украине британские консерваторы теряют поддержку Observer: британская Консервативная партия теряет места в парламенте

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Риши Сунак и Владимир Зеленский

Британская оппозиционная Лейбористская партия может уверенно победить на предстоящих в Великобритании выборах, она примерно на 20 пунктов опережает правящих консерваторов премьер-министра Риши Сунака, следует из опроса Survation, опубликованного газетой Observer. Согласно прогнозам, лейбористы получат 420 мест в парламенте, консерваторам же, поддерживающим Украину, достанется 149 мест, либерал-демократам — 23.

The Observer подчеркивает, что согласно прогнозам, 12 министров в правительстве Сунака, включая заместителя премьер-министра Оливера Даудена и министра обороны Гранта Шэппса, рискуют лишиться своих мест.

Опрос проводился среди 11 000 избирателей в период с 11 по 25 сентября, после чего была использована модель для получения результатов по каждому избирательному округу.

Survation использовала моделирование, известное как многоуровневая регрессия и пост-стратификация (MRP), для получения результатов на уровне избирательного округа. Социологи, использующие этот метод, успешно предсказали результаты выборов в Великобритании в 2017 году.

1 октября газета The Telegraph сообщила со ссылкой на Гранта Шэппса, что Лондон намерен разместить своих военных на Украине. Шэппс утверждает, что в настоящий момент ведутся переговоры с армейским командованием относительно переноса официальной программы подготовки на украинскую территорию.