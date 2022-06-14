Reuters: Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию на Украине

Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию на Украине. При такой сценарии возможно ослабление санкций в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов стран ЕС.

Поскольку правительства западных стран борются с растущей инфляцией и высокими ценами на энергоносители, такие государства, как Италия и Венгрия призывают к скорейшему прекращению огня. Это может привести к ослаблению санкций [против России], — отмечается в публикации.

Агентство подчёркивает, что в Евросоюзе мнения по вопросу дальнейших действий в отношении России разделились, поскольку санкции против Москвы негативно сказываются на экономике стран ЕС.

Разногласия могут стать более заметными, поскольку санкции и боевые действия сказываются на мировой экономике, что рискует привести к недовольству на внутренней арене в этих странах, — пояснили в Reuters.

Некоторые западные политики «подстрекают» Киев к нереалистичным военным целям, рассказали агентству собеседники в правительстве ФРГ. Они опасаются, что из-за этого конфликт может затянуться. На продолжении конфликта настаивают в Польше и республиках Прибалтики, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что обозреватель Inside Over Андреа Мураторе заявил: экономическое противостояние с Россией вызывает в Европе панику, возникает реальная экзистенциальная угроза из-за высоких цен и энергетического кризиса на фоне ситуации на Украине. По его словам, антикризисные планы оказались устаревшими, а в Европейском союзе обострились проблемы с нехваткой сырья и высокой инфляцией.