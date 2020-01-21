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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо покинет пост лидера политической партии «Движение пяти звёзд».

Как ожидается, Ди Майо объявит о своей отставке в ходе партийного собрания днём 22 января, пишет Reuters. Сам глава итальянского внешнеполитического ведомства и его представитель отказались давать комментарии по этой теме.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил радиостанции RTL 102.5, что не любит комментировать слухи и предложил дождаться официальных сообщений.

Если Ди Майо уйдет в отставку, я с уважением отнесусь к его решению, потому что я уверен, что к такой инициативе он подойдёт с большой ответственностью, — подчеркнул премьер.

Ранее NEWS.ru писал, что Луиджи Ди Майо высказался за применение международных санкций в отношении тех, кто способствует продолжению кризиса в Ливии.