Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо покинет пост лидера политической партии «Движение пяти звёзд».
Как ожидается, Ди Майо объявит о своей отставке в ходе партийного собрания днём 22 января,
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил радиостанции RTL 102.5, что не любит комментировать слухи и предложил дождаться официальных сообщений.
Если Ди Майо уйдет в отставку, я с уважением отнесусь к его решению, потому что я уверен, что к такой инициативе он подойдёт с большой ответственностью, — подчеркнул премьер.
Ранее NEWS.ru писал, что Луиджи Ди Майо высказался за применение международных санкций в отношении тех, кто способствует продолжению кризиса в Ливии.
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