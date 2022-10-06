Reuters: ЕС готовит план «ценового коридора» на газ

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Страны — члены Евросоюза разрабатывают план по введению «динамического ценового коридора» на поставки газа, пишет Reuters. Отмечается, что таким образом в Европе пытаются снизить высокие цены и смягчить инфляцию. Среди авторов проекта значатся представители Польши, Италии и Греции.

Коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и не ограничиваясь конкретным использованием природного газа, — говорится в тексте самого проекта.

Подробнее введение потолка цен на поставки российского газа лидеры стран Евросоюза обсудят в пятницу, 7 октября, на встрече в Праге.

6 октября Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых антироссийских ограничений числятся запрет импорта товаров из РФ на сумму в €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, а также запчасти для авиации и химических веществ. Также был запротоколирован потолок цен на российскую нефть. Кроме этого, гражданам Евросоюза запретили занимать высокие должности в российских госкомпаниях и проводить любого рода операции с Российским морским регистром судоходства. Россиянам же запретили хранить криптовалюту в странах ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что Европа продолжит вводить санкции против лиц, которые будут способствовать обходу санкций.