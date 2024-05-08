Британия заподозрила высланного военного атташе РФ в шпионаже Глава МВД Британии: высланный атташе РФ работал на российскую военную разведку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МВД Великобритании выслало из страны военного атташе РФ из-за подозрений в шпионаже, заявил глава ведомства Джеймс Клеверли во время выступления в парламенте, его слова приводит Reuters. Он подчеркнул, что эти шаги Лондона являются ответом на «вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе».

Мы высылаем военного атташе России, который является тайным офицером военной разведки, — сказал Клеверли.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российского военного атташе из Лондона. Помимо высылки российского атташе британские власти ввели ограничения при получении дипломатических виз для россиян, а также решили снять дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России.

В апреле в МИД России заявили, что дипломатический сотрудник эстонского посольства в Москве будет выслан. В ведомстве объяснили, что решение стало ответом на враждебные действия Таллина. Соответствующая информация была передана временной поверенной в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер. Ей также выразили протест из-за того, что 19 марта российского дипломата в Таллине безосновательно объявили персоной нон грата.