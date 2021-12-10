Reuters: «Белоруснефть» отменила экспорт нефти в Германию в 2022 году

«Белоруснефть» отменила запланированные ранее поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Это произошло после введения Евросоюзом нового пакета санкций в отношении компании. Теперь предполагаемая для экспорта нефть может быть перенаправлена на использование внутри страны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В ноябре Белоруссия объявила тендер на продажу нефти в Германию в 2022 году, однако компании Royal Dutch Shell было продано лишь часть от запланированного объёма экспорта — около 40 тыс. тонн в месяц, Согласно квартальному графику компании, с октября по декабрь 2021 года поставки в Германию должны были составить 450 тыс. тонн.

Ожидается, что перенаправление нефть на НПЗ Белоруссии приведёт к снижению поставок российской нефти в страну.

Как сообщает Reuters, в Royal Dutch Shell заявили, что компания «соблюдает все соответствующие санкции и применимые законы». В «Белоруснефть» на запрос агентства не ответили.

Рнаее Евросоюз ввел в действие очередной пятый пакет санкций против Белоруссии, в который вошли 11 юридических и 17 физических лиц. Помимо «Белоруснефти», среди них — авиакомпания «Белавиа», белорусский пограничный спецназ, белорусское государственное туристическое агентство «Центркурорт», компании «Гродно Азот», «Белшина», турагентство «Оскартур» и ряд других турагентств и гостиниц. Санкции приняты в связи с миграционным кризисом.

Ранее сообщалось, что белорусские власти приняли пакет ответных мер на западные санкции. Он включает запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, придерживающихся политики ограничений в отношении Минска. Кроме того, были расширены списки лиц, чей въезд в Белоруссию нежелателен.