Рестораны, бары и парки могут открыть в Италии 4 мая

https://static.news.ru/photo/8989ea62-80dd-11ea-be5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mbtarget / Ipa/Global Look Press

Итальянское правительство рассматривает возможность возобновить работу баров, ресторанов и открыть парки с 4 мая. Об этом пишут итальянские СМИ.

Окончательное решение будет принято исходя из рекомендаций специалистов и по результатам будущих двух недель. Если власти решатся на послабление карантина, то будут приняты различные меры предосторожности. Персонал заведений будет обязан использовать средства индивидуальной защиты, а посетителей, возможно, будут рассаживать на открытых террасах и площадках для соблюдения безопасной дистанции.

Также по-прежнему будет действовать запрет на встречи большими группами, в том числе это будет касаться прогулок в парках вдали от дома, пишет ANSA.

В настоящий момент в Италии действуют ограничения на передвижение, не работают организации коммерческой и производственной деятельности не первой необходимости.

NEWS.ru писал, что за сутки в Италии из-за коронавируса умерли 575 человек. Общее число заболевших составляет 172 434 человека (3493 — за последние сутки).