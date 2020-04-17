Рестораны, бары и парки могут открыть в Италии 4 мая

Итальянское правительство рассматривает возможность возобновить работу баров, ресторанов и открыть парки с 4 мая. Об этом пишут итальянские СМИ.
Окончательное решение будет принято исходя из рекомендаций специалистов и по результатам будущих двух недель. Если власти решатся на послабление карантина, то будут приняты различные меры предосторожности. Персонал заведений будет обязан использовать средства индивидуальной защиты, а посетителей, возможно, будут рассаживать на открытых террасах и площадках для соблюдения безопасной дистанции.
Также по-прежнему будет действовать запрет на встречи большими группами, в том числе это будет касаться прогулок в парках вдали от дома,
В настоящий момент в Италии действуют ограничения на передвижение, не работают организации коммерческой и производственной деятельности не первой необходимости.
NEWS.ru писал, что за сутки в Италии из-за коронавируса умерли 575 человек. Общее число заболевших составляет 172 434 человека (3493 — за последние сутки).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен