«Решил нахлобучить европейцев»: Коц напомнил Зеленскому о провалах ВСУ Коц: после США Зеленский начал убеждать европейцев в успехах ВСУ

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США отправился в Норвегию и уже там попытался убедить публику, что за 2023 год ВСУ не потеряли ни одного населенного пункта, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Журналист выразил мнение, что у украинского лидера либо проблемы с памятью, либо он держит всех за идиотов.

Зеленский, не убедив Америку, решил нахлобучить европейцев. <...> То ли у верховного главнаркомандующего память как у золотой рыбки, то ли он держит окружающих за идиотов. А как же фортеця Бахмут, которую Зеленский месяцами на весь мир клятвенно обещал не сдавать? А Соледар? А Красная Горка? А Опытное? А десяток деревень под Артемовском? — перечислил Коц.

Ранее президент Украины заявил, что российским войскам не удалось занять «ни одного украинского поселка». В беседе с журналистами Fox News политик уточнил, что Вооруженные силы России не продемонстрировали успехов в течение текущего года.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова Зеленского, отметил, что подобные высказывания являются лишь «альтернативной реальностью, созданной сценаристами „Квартала 95“». Журавлев напомнил, что 20 мая 2023 года ВС РФ взяли под контроль Артемовск.