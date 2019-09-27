Молодые рэперы проникли в полицейский участок Брюсселя для съёмок клипа. Помещение находится в эмигрантском районе столицы Бельгии — Моленбек.
В рабочее время они внесли в здание скамейку и акустику. После чего начали петь, снимая всё на камеры телефонов. Видео инцидента опубликовал портал
Почти сразу к нарушителям вышел полицейский и попросил покинуть участок. Но музыканты проигнорировали требование стража порядка и некоторое время продолжали веселиться.
Ранее News.ru сообщал, что рэпер Slowthai пришёл с «отрубленной головой» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Mercury Prize 2019 в Лондоне. Это главная музыкальная премия Великобритании.