https://static.news.ru/photo/7555b89c-e1e0-11e9-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2019 Ana Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Молодые рэперы проникли в полицейский участок Брюсселя для съёмок клипа. Помещение находится в эмигрантском районе столицы Бельгии — Моленбек.

В рабочее время они внесли в здание скамейку и акустику. После чего начали петь, снимая всё на камеры телефонов. Видео инцидента опубликовал портал Liveleak .

Почти сразу к нарушителям вышел полицейский и попросил покинуть участок. Но музыканты проигнорировали требование стража порядка и некоторое время продолжали веселиться.

Ранее News.ru сообщал, что рэпер Slowthai пришёл с «отрубленной головой» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Mercury Prize 2019 в Лондоне. Это главная музыкальная премия Великобритании.