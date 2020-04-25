Ренато Усатый уверен, что власти Молдавии не выдадут его России

https://static.news.ru/photo/2ae41a64-86d2-11ea-964f-fa163e074e61_660.jpg Ренато Усатый Фото: ФК "Заря" Бельцы / FC "Zaria" Bălţi/facebook.com

Обвиняемым по делу в организации преступного сообщества предприниматель Ренато Усатый уверен, что Молдавия не выдаст его России в случае объявления в международный розыск.

По словам бизнесмена, Молдавия не экстрадирует его, поскольку он также является гражданином этой страны. Он напомнил, что у него два гражданства: российское и молдавское — передаёт ТАСС.

Кроме того, Ренато Усатый считает, что Интерпол также не включит его в базу международного розыска. По его словам, ранее организация уже признавала его преследование, якобы организованное бывшим главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, политически мотивированным.

Накануне МВД России предъявило предпринимателю заочное обвинение в организации преступного сообщества и выводе из России более 500 млрд рублей, писал NEWS.ru.