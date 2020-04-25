Ренато Усатый лишился $700 тысяч в ходе проверки по делу Захарченко

Молдавский бизнесмен Ренато Усатый заявил, что ФСБ РФ проводила в отношении него проверку в рамках нового дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Во время обыска у него были изъяты деньги в разной валюте на $700 тысяч.
По словам бизнесмена, силовики искали некоего человека со $100 млн наличными. Предполагалось, что эти средства могли быть спрятаны в бане загородного дома.
Усатый подчеркнул, что никакого отношения к деньгам Захарченко не имеет, обвинений по делу экс-полковника ему не предъявляли.
При этом он добавил, что долго был знаком с одним из фигурантов — главой группы компаний «1520» Валерием Маркеловым, который в настоящее время находится под арестом,
Ранее NEWS.ru писал, что МВД РФ предъявило Усатому обвинение в выводе из России более 500 млрд рублей. Бизнесмен уверен, что Молдавия не выдаст его Москве в случае объявления в международный розыск.
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