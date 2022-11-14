РЕН ТВ: украинский боец попал в плен, перепутав войска России с ВСУ РЕН ТВ: украинский военнослужащий перепутал ВСУ с российской армией и попал в плен

В Сети появилось видео, на котором украинский военный рассказывает, как попал в плен, перепутав украинскую армию с российской. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, пополнение с его участием прибыло на позицию возле лесополосы, где изначально стояли украинские военные. На вторые сутки дежурства в окопе украинцы заподозрили неладное в том, что на них никто не обращал внимания, а находившиеся рядом предполагаемые украинские военные начали обстрел позиций ВСУ.

Начали как-то по-разному снаряды метать. Эти туда летят, те туда. Думаю, может позиции поменяли просто. Потом выхожу, смотрю, какой-то парень стоит. Я думаю, надо подойти, с ним поговорить, может он тут старший. Спросить, сколько мы тут будем дежурить, — рассказал пленный.

В разговоре выяснилось, что тот, к кому украинец «подошел поговорить», был российским военным.

Ранее освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал о жестокости, с которой сотрудники СБУ обращаются с военнопленными. По его словам, они очень часто прибегают к физическому насилию. В частности, Клинов сообщил о так называемом «крымском загаре». Так в плену называют сильный удар по спине, после которого на теле остается гематома.

В свою очередь омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что военнослужащие НМ ДНР, находясь в украинском плену, подвергались пыткам. Она обвинила Киев в том, что украинская сторона держала военнопленных в нечеловеческих условиях.