Реквием по «азовцам» Бей по своим, чтоб свои и боялись

Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Последствия удара по следственному изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке

Итак, высокоточное американское оружие пригодилось, чтобы сократить число украинских военнопленных. Понятно, что незалежная блогосфера как по команде обвинила в массовом поражении бойцов батальона «Азов», собранных по украинской же просьбе в одном хорошо известном месте, российских военных.

Но если серьезно, для удара по своим украинские боевики имели немало веских причин. Тут и совпавшее с обстрелом заседание Совбеза ООН, на котором перестали обсуждать украинские темы с прежним огоньком, поскольку и Буча, и Кременчуг давно приелись. А так — новый повод для активизации фейкоплетов на международном уровне. Да и американцам нужна была темка, чтобы отвлечь внимание от нарастающей напряженности вокруг Тайваня. Тут «воины света» в очередной раз нашли друг друга. Да и «Хаймарсы» пригодились.

С другой стороны, «азовцы» превратились для украинской пропаганды в отработанный материал. Кого могли получить, тех встретили как героев, пообещав хорошие биопротезы. А остающиеся в полоне, скорее, обременяли Киев, играя против первоначальной версии об «эвакуации» из мариупольских катакомб. Тем более что несостоявшиеся национальные герои стали давать показания, приводить примеры бандитских акций против мирного населения. А это уже совсем не вписывалось в первоначальный красивый сценарий. Другое дело, что теперь можно живописать, что «азовцы» подняли восстание, а испугавшиеся «оккупанты» с расстояния расстреляли их из пушек.

Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС Последствия удара по следственному изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке

Можно вспомнить, что в свое время те же нацбатовцы в лице небезызвестного Билецкого открыто угрожали свежеизбранному Владимиру Зеленскому. А пан президент, как известно, злопамятен и обычно ждет удобного момента, чтобы поквитаться с обидчиками. А тут такой красивый момент представился. Умные должны понять его суть и оценить предысторию случившегося.

Но главное, конечно, заключается в широко разрекламированной Киевом «битве за Херсон». Впервые сам Зеленский заранее взял на себя ответственность за предполагаемое кровавое наступление, пообещав «решить вопрос» за четыре-шесть недель. Понятно, что пушечного мяса пока хватает. Но все потенциальные участники как бы получили серьезное предупреждение, что западные спонсоры и власти киевской Украины надеются как минимум на показную отработку всего вложенного в режим.

А потому на кровавом примере всем дали понять: уклониться не удастся и в плен, мягко говоря, сдаваться не рекомендуется. Мол, везде достанем. А благодаря западным поставкам руки у нас в прямом смысле длинные. Это уже в расчете на тех мобилизованных и призванных, кто не верит в рассказы о зверствах русских и издевательствах над пленными. И, конечно, неслучайно параллельно возникла некая запись тех самых зверств. Ну как заказывали.

Так что продолжение после удара по «азовцам» реально скоро последует.