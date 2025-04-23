Рекордный военный бюджет Польши «улетел» в иностранную трубу Польша потратила рекордный военный бюджет на иностранных подрядчиков

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Польша потратила большую часть средств из своего рекордного по объему военного бюджета на иностранных подрядчиков, сообщает Bloomberg. В 2022 году государство повысило долю оборонных расходов более чем в два раза в реальном выражении, то есть с 2,4% от ВВП до 4,7% к текущему году.

Эти деньги должны были привести к росту польской оборонной промышленности. <...> Но вместо этого большая часть расходов Польши ушла к иностранным подрядчикам, — пишут аналитики агентства.

Этот пример является отражением общеевропейских проблем в ситуации, когда и Польша, и другие страны Евросоюза нуждаются в укреплении обороны, отмечает издание. Европа пытается не просто нарастить расходы на безопасность, но и конвертировать их в устойчивый самостоятельный военно-промышленный комплекс.

Научный сотрудник Центра восточных исследований Яцек Тароциньски отметил, что европейский рынок ВПК имеет очень большой потенциал к развитию, так как армии и Польши, и ее союзников нуждаются в колоссальном количестве вооружений. Эксперт подчеркнул, что если Варшаве не удастся выстроить собственный ВПК, то ей придется оплачивать чужой — и это касается всех членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Польша и страны Прибалтики, выполняя указания из Брюсселя и Вашингтона, вызвали у себя энергетический кризис. Отказ от дешевой российской энергии способен вызвать крах их экономик.