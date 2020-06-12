Рекордный рост числа заражённых COVID-19 зафиксировали на Украине

https://static.news.ru/photo/20c604ce-ad57-11ea-8242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

За прошедшие сутки на Украине выявили 753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Этот показатель является рекордным в плане суточного прироста в стране с начала пандемии, сообщили 13 июня в Совете национальной безопасности и обороны государства.

В настоящее время на территории Украины всего заразились 30 506 человек. На сегодняшний день носителями вируса являются 15 650 украинцев. Как подчеркнули в СНБО, за последние 24 часа скончались 10 пациентов с диагностированным COVID-19. В общей сложности жертвами пандемии стали 880 украинцев.

За сутки от этой болезни в стране выздоровели 409 человек, после чего количество выписанных из больниц пациентов достигло 13 976, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, у жены президента Украины Владимира Зеленского Елены обнаружен коронавирус. Сам он переходит на особый режим работы.

Отмечается, что по украинской конституции президент не может никому делегировать свои полномочия.