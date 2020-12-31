Рекордные 55,9 тысячи человек заразились COVID-19 в Британии

Правительство Великобритании сообщило о достижении нового максимума по числу заболевших коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки COVID-19 заболели 55,9 тысячи человек.
Третьи сутки подряд число новых случаев заражения превышает 50 тысяч в день, следует из информации,
В течение последних семи дней на территории государства было зафиксировано почти 300 тысяч новых случаев заражения. Это на 24% больше, чем за прошлый семидневный период. Число смертей выросло на 8%.
Всего в Великобритании с начала пандемии погибли больше 73,5 тысячи человек. Среди европейских стран этот показатель больше только в Италии, столкнувшейся с серьёзным кризисом в первую волну распространения вируса.
Как писал NEWS.ru, ранее власти Великобритании приняли решение о распространении самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.
Британские учёные ранее выявили новый штамм COVID-19 и сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.
Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы.