Рекордные 55,9 тысячи человек заразились COVID-19 в Британии

https://static.news.ru/photo/561247c2-4b8c-11eb-bb54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Великобритании сообщило о достижении нового максимума по числу заболевших коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки COVID-19 заболели 55,9 тысячи человек.

Третьи сутки подряд число новых случаев заражения превышает 50 тысяч в день, следует из информации, размещённой на сайте правительства страны. При этом за последние 24 часа от COVID-19 в стране погибли 964 человека, что на 17 меньше, чем днём ранее, когда был установлен рекорд по смертям с 24 апреля.

В течение последних семи дней на территории государства было зафиксировано почти 300 тысяч новых случаев заражения. Это на 24% больше, чем за прошлый семидневный период. Число смертей выросло на 8%.

Всего в Великобритании с начала пандемии погибли больше 73,5 тысячи человек. Среди европейских стран этот показатель больше только в Италии, столкнувшейся с серьёзным кризисом в первую волну распространения вируса.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Великобритании приняли решение о распространении самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.

Британские учёные ранее выявили новый штамм COVID-19 и сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы.