Рекорд по COVID-19 установили в Британии после выявления нового штамма

https://static.news.ru/photo/38e8c016-42e7-11eb-bc19-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании за последние сутки достигло рекордных значений и составило 35,9 тысячи.

Соответствующая информация размещена на сайте информации британского правительства.

Днём ранее в Соединённом Королевстве заразились больше 27 тысяч человек. Прошлый рекорд установили 17 декабря — тогда врачи выявили 35,5 тысячи случаев новых заражений. Однако в тот раз в статистику помимо заражений за сутки включили также данные, не включённые ранее в показатели инфицирования в Уэльсе.

Британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Также выяснилось, что выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. На фоне этого власти Италии приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Великобританией в связи с распространением новой мутации коронавируса. Границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Франция, Германия, Нидерланды и Бельгия. Аналогичные меры рассматривают в Израиле, писал NEWS.ru.