https://static.news.ru/photo/4271708a-3634-11ea-bb05-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Вся реклама на Украине с 16 января должна выпускаться на государственном языке в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке, — говорится в сообщении пресс-службы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Зарубежные телеканалы и радиостанции, вещающие на одном или нескольких официальных языках ЕС, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Евросоюза.

В печатных СМИ, которые выдаются на одном из языков ЕС, допускается размещение рекламы тем языком, которым издаётся такое печатное СМИ, — уточняет RNS.

Нарушившим закон грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от $141 до $212) или предупреждение за первое нарушение.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внёс в декабре 2019 года в Верховную раду законопроект, который отменяет закон о государственном языке. Политик подчеркнул, что у данного документа нет «ничего общего с защитой и развитием украинского языка». Также Бужанский заявил, что законопроект дискриминирует носителей других языков, в том числе русского.