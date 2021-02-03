Рейтинг Зеленского снизился до 22,1%

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Число украинцев, готовых снова отдать свои голоса за действующего президента Украины Владимира Зеленского, снизилось с 27% до 22,1%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Сейчас наибольшую поддержку также получил бы Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрём 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27%), — говорится в презентации исследования.

Бывшего президента Петра Порошенко готовы поддержать 13,7% респондентов, за сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 13,5% опрошенных. Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко хотели бы видеть президентом Украины 11,2%, главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — 7,9%. Рейтинг остальных политиков не превысил 5%.

КМИС проводил опрос с 27 января по 1 февраля методом личного интервью. Были опрошены 1205 респондентов во всех областях страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал NEWS.ru, оппозиционные парламентарии в Верховной раде Украины готовятся выдвинуть импичмент президенту страны Владимиру Зеленскому. Инициатором импичмента выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Поводом для такой инициативы стали введённые властями Украины санкции в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.