Рейтинг партии Зеленского обновил антирекорд

https://static.news.ru/photo/1e973d04-d7fe-11ea-a546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Слуга Народу/facebook.com

На Украине рейтинг доверия правящей партии «Слуга народа» упал до рекордных 26%.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого Социологической группой «Рейтинг». Согласно им, партия президента страны Владимира Зеленского остаётся самой популярной политической силой на Украине. Однако рейтинг доверия к ней продолжает падать. На сегодняшний день её готовы поддержать 26% украинцев. Со времён парламентских выборов 2019 года это минимальный рейтинг, передаёт РИА Новости.

Партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» своё доверие выразили 17,6% участников опроса, «Европейскую солидарность» — 15,7%. Партию «Батькивщина» поддерживают 10,4% респондентов.

В поддержку Радикальной партии Олега Ляшко высказались 5% украинцев, партии «Сила и честь» — 4,6%. «Украинской стратегии Гройсмана» доверяют 3,2% жителей страны, партии Шария и ВО «Свобода» — по 3%.

При этом половина опрошенных выразили полную уверенность в своем выборе, 38% – скорее уверены, 15% – не уверены.

Ранее NEWS.ru писал о том, что парламентская фракция Верховной рады «Слуга народа» провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева. Среди пяти претендентов больше всего голосов однопартийцев собрала нардеп Ирина Верещук.