Рейтинг доверия Зеленскому снизился до критического уровня

https://static.news.ru/photo/dd43e550-6baa-11eb-b035-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому снизился до рекордного уровня. Глава государства, долгое время занимавший первое место в списке политиков, чьи действия вызывают положительный отклик сограждан, уступил лидерство спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову.

Зеленскому доверяют лишь 26,5%, в то время как Разумкову — 32%. Третье место занимает сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, которого поддерживают 22% граждан. Такие данные опроса обнародовал украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Социологическое агентство «Рейтинг» даёт несколько иной расклад. По данным этой группы социологов, Зеленский всё ещё во главе списка с 38%, а Разумков — на четвёртом месте с 26% после мэра Киева Виталия Кличко (34%) и экс-премьера Владимира Гройсмана (32%).

В январе, как писал NEWS.ru, стало известно, что до рекордно низкого уровня упал электоральный рейтинг Зеленского.