Рейтинг канцлера Германии Шольца за год обвалился

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Лишь 33% граждан Германии доверяет канцлеру Олафу Шольцу, следует из опроса Trendbarometer, проведенного для немецких телеканалов RTL и N-tv. Это на 24 пункта меньше, чем в прошлом году.

Менее популярно стало и Федеральное правительство, которой потеряло за год 22%. На 13 пунктов упал уровень доверия к бундестагу (до 37%). Опрос проводился с 15 по 22 декабря 2022 года. В нем приняли участие 4003 респондента.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину, несмотря на все последствия, с которыми сталкиваются рядовые немцы. В своем новогоднем обращении он также упомянул о единении Евросоюза и НАТО.

Политик сообщил, что жители Германии сейчас ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине, когда отправляются в супермаркет, на заправочную станцию или при оплате счетов за газ и электричество. Несмотря на это, уходящий год Шольц назвал годом сплоченности и силы.

Ранее читатели немецкой Die Welt раскритиковали Шольца после новогоднего поздравления граждан, в котором он дал обещание оказывать поддержку Украине. Они возмутились призывами политика продолжать экономить электричество и потребовали от него уйти в отставку.