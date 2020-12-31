Регионы Германии согласны на продление локдауна

Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране будет «тянуть за собой риски».

У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру ко всем качественным производителям вакцины, кроме российских. Применение российской вакцины, наоборот,...