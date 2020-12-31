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Власти 16 федеральных земель Германии согласились с продлением локдауна, который в настоящий момент объявлен до 10 января.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране будет «тянуть за собой риски».
У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру ко всем качественным производителям вакцины, кроме российских. Применение российской вакцины, наоборот,...
Регионы Германии согласны на продление локдауна