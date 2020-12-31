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Регионы Германии согласны на продление локдауна

20:51, 02 января 2021

Власти 16 федеральных земель Германии согласились с продлением локдауна, который в настоящий момент объявлен до 10 января.

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