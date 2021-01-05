Региональный парламент в ФРГ одобрил создание фонда в поддержку СП-2

https://static.news.ru/photo/c76f10e2-50fc-11eb-a448-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Ландтаг (парламент) федеральной земли Германии Мекленбург — Передняя Померания одобрил большинством голосов инициативу местного правительства по созданию экологического фонда, который среди прочего будет заниматься защитой прав участников строительства газопровода «Северный поток-2».

Решение: заявка (регионального правительства. — NEWS.ru) принята, — сообщает пресс-служба ландтага.

Инициативу поддержали все парламентарии, за исключением двух представителей партии «Альтернатива для Германии», которые воздержались от участия в голосовании. Название фонда — «Защита климата и окружающей среды MV», среди его целей — зелёная энергетика и добыча экологически чистых энергоносителей, а также «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток-2».

Как уточнила премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг, учреждённая организация не будет участвовать в строительстве или управлении проектом, но у него «должна быть возможность внести вклад в его завершение».

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказывается против «Северного потока — 2».

Как сообщал NEWS.ru, датское энергетическое агентство получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне королевства. Выполнение этого условия говорит о том, что строительство будет продолжено 15 января.