Референдум в Словакии в восьмой раз признают недействительным ТА3: референдум в Словакии по поправкам в Конституцию не признают из-за низкой явки

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Прошедший 21 января в Словакии референдум о внесении поправок в конституцию будет признан недействительным из-за низкой явки жителей, сообщает телеканал ТАЗ со ссылкой на статистическое управление республики. Голосование проходило в связи с предложением досрочно прекратить полномочия парламента. По последним данным, явка на референдум составила 27,25%, в то время как для признания голосования действительным нужно участие не менее 50% граждан.

Участие в референдуме составило 27,25%. Комиссии уже подсчитали все голоса. <...> По неофициальным результатам, девятый референдум в истории независимой Словацкой Республики признан недействительным. <...> Для признания референдума действительным требуется более 50% участников, — сообщает ТАЗ.

Согласно официальным данным, около 97% жителей Словакии проголосовали за внесение поправок в конституцию. Финальный вердикт будет оглашен 22 января. Журналисты напомнили, что это был девятый в истории референдум в стране. За все годы существования государства был признан лишь один референдум, в 2003 году, о вступлении Словакии в Евросоюз.

Ранее премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что в стране необходимо провести референдум с целью адаптировать конституцию под запросы государства. По его мнению, главный закон страны, который был принят в 1992 году, выполнил свою историческую роль мирного перехода от коммунистического строя к демократическому и теперь его необходимо менять. Премьер уточнил, что одним из предложенных пунктов будет переход Монголии к парламентской республике.