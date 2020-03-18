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Власти Швейцарии приняли решение впервые с 1951 года отменить национальный референдум из-за пандемии коронавируса.

Решение связано с защитой населения от СOVID-19. Кантональным властям не рекомендовано проводить различные мероприятия и встречи оргкомитетов голосования. Последний раз референдум в стране был отменён в 1951 году, когда в ряде кантонов вспыхнула эпидемия ящура.

В Швейцарии зарегистрировано более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 28 человек, выздоровели — 15.

NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев сплотиться из-за пандемии коронавируса. По её словам, со времени Второй мировой войны перед страной не было ещё такого вызова, как пандемия коронавируса.

Всего в мире коронавирусом заразились более 204 тысяч человек. Умерли — 8,1 тысячи, поправились — более 82 тысяч человек.

В России — 147 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявили 33 новых случая, из них 31 — в Москве. Выписаны по выздоровлении пять человек. Проведено более 122 тыс. исследований на коронавирус.