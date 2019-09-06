https://static.news.ru/photo/f9cb041c-d086-11e9-9ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Handl/imageBROKER.com/Global Look Press

Первый министр Шотландии Никола Стерджен намерена добиться проведения повторного референдума о выходе автономии из состава Соединённого Королевства. Референдум может состояться уже в 2020 году.

Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят обрести независимость, — заявила Стерджен немецкой газете Die Welt, отвечая на вопрос, будет ли Шотландская национальная партия добиваться плебисцита.

Политик уверена, что сможет заручиться поддержкой Брюсселя в вопросе отделения от Великобритании. Она считает, что ЕС приветствовал бы Шотландию при вступлении в союз.

Как писал News.ru, число сторонников выхода из состава Великобритании растёт среди населения Шотландии. Идею независимости поддержали 49% участников социологического опроса. Предыдущее исследование проводилось в июне 2018 года. Тогда в пользу суверенитета высказывались 45% шотландцев.