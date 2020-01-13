https://static.news.ru/photo/9dc73906-3620-11ea-ab78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране единого реестра осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В реестр будут заноситься персональные данные педофилов, включая сведения о совершённом преступлении, месте жительства и понесённом наказании, на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда, передаёт ТАСС со ссылкой на электронную систему Верховной рады.

Доступ к данным о людях, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, смогут получить руководители территориальных органов прокуратуры и органов предварительного расследования, следователи, полицейские, а также представители Государственного бюро расследований Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что парламент Украины согласился с предложением президента Владимира Зеленского и отменил закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с данными о них. Решение главы государства поддержали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект о создании открытого реестра педофилов и их химической кастрации был принят Верховной радой в июле 2019 года. Владимир Зеленский наложил вето на закон, посчитав его нарушающим конституцию страны. По мнению президента, документ не определяет с нужной точностью порядок применения репрессивных мер.