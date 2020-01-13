Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране единого реестра осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В реестр будут заноситься персональные данные педофилов, включая сведения о совершённом преступлении, месте жительства и понесённом наказании, на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда,
Доступ к данным о людях, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, смогут получить руководители территориальных органов прокуратуры и органов предварительного расследования, следователи, полицейские, а также представители Государственного бюро расследований Украины.
Ранее NEWS.ru писал, что парламент Украины согласился с предложением президента Владимира Зеленского и отменил закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с данными о них. Решение главы государства поддержали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Законопроект о создании открытого реестра педофилов и их химической кастрации был принят Верховной радой в июле 2019 года. Владимир Зеленский наложил вето на закон, посчитав его нарушающим конституцию страны. По мнению президента, документ не определяет с нужной точностью порядок применения репрессивных мер.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен