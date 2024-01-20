«Редко такое видел»: журналист из ФРГ о «мрачной» ситуации для ВСУ Немецкий журналист Ронцхаймер заявил о «мрачной ситуации» на фронте для ВСУ

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины оказались в тупике, и ситуация для них сложилась крайне драматичная и мрачная, заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в эфире телеканала Welt. Репортер лично побывал в Киеве и на линии боевого соприкосновения, где ему удалось пообщаться с бойцами ВСУ. По его словам, солдаты страдают из-за усталости.

Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел, — заявил Ронцхаймер.

Некоторые бойцы ВСУ находятся в зоне боевых действий уже на протяжении двух лет, отметил он. За это время они ни разу не отдохнули. Ситуация осложняется дефицитом боеприпасов.

Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать, — констатировал журналист.

Ранее об истощении Украины также заявили американские СМИ. Эксперты заявили, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории, поэтому сосредоточиться стоит на другой задаче. Вооруженные силы страны слишком истощены затяжными боями, а США медлят с оказанием военной помощи, поэтому главной целью ВСУ должен стать уход в оборону и защита от ВС РФ на земле и в небе.