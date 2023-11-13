Речь Греты Тунберг прервали из-за ее пропалестинской позиции У Греты Тунберг попытались отобрать микрофон из-за поддержки Палестины

Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на демонстрации в Амстердаме сопровождалось небольшой потасовкой, когда она начала говорить о ситуации в Палестине, свидетельствуют кадры телеканала NOS. Мужчина попытался выхватить из ее рук микрофон, однако его быстро вывели со сцены.

В акции 12 ноября, посвященной борьбе с изменением климата, приняли участие почти 85 тысяч человек. В Нидерландах это стало абсолютным рекордом для мероприятий подобного рода.

На выступление Тунберг надела на себя черно-белый палестинский шарф, а после речи, посвященной защите климата, она пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде. Выскочивший на сцену мужчина заявил, что пришел на климатическую демонстрацию, а не на политическую акцию. Вырвать микрофон у Тунберг ему не дали другие активисты и сотрудники службы безопасности. Шведская экоактивистка быстро закончила выступление, отметив, что все знают, за что она выступает, и «об этом можно везде прочитать».

Ранее сообщалось, что 20-летнюю Грету Тунберг подвергли критике за пост в блоге в соцсети в поддержку мирных жителей Палестины. Девушка выложила снимок, на котором она держит в руках плакат, призывающий поддержать Газу. Некоторые пользователи обвинили активистку в антисемитизме и поддержке терроризма.