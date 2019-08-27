https://static.news.ru/photo/187f2778-c8d8-11e9-8ffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Медики городской больницы в чешском Брно несколько месяцев поддерживали жизнь беременной женщины. У неё диагностировали смерть головного мозга на 16-й неделе, рассказал представитель лечебного учреждения Павел Жара.

Позже, на 24-й неделе, когда ребёнок считается жизнеспособным, с помощью кесарева сечения на свет появился здоровый малыш — девочка весом 2,1 кг. Её мать скончалась. За состоянием младенца следит отец, полицейский по профессии, передаёт Radio Praha . Начался сбор народных средств для помощи семье.

Нашим врачам удалось чудо. Они в течение рекордно длительного периода поддерживали важнейшие жизненные функции у беременной женщины с мозговой смертью, пока не пришёл срок родов, — добавил Жара.

По данным клиники, до сих пор в мире зафиксировано не более 10 случаев, когда женщинам после смерти мозга врачи помогли родить здоровых детей, но сами пациентки после этого умирали.

Ранее News.ru сообщал, что жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток. Каждый из младенцев при рождении весил около 1,8 кг.