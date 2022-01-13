Ребёнок впервые умер в Финляндии после заражения коронавирусом

Власти Финляндии зафиксировали первый случай детской смерти, связанный с коронавирусной инфекцией, на территории страны. Эту информацию подтвердил глава общины Лайхиа по вопросам образования Маркку Лаукконен, сообщает общественная телерадиокомпания Yle.

Он рассказал, что ребёнка доставили в местную больницу на прошлых выходных, но врачам не удалось его спасти. Пациент находился в группе повышенного риска. Врачи диагностировали у ребёнка коронавирус, но до сих пор нет явных признаков, что он умер именно в результате заражения COVID-19.

Печальный инцидент, который меня глубоко потряс, — сказал Лаукконен.

Ранее в Германии зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки — 80 430. Всего с начала эпидемии инфекция была обнаружена у 7 661 811 жителей страны.

Согласно статистическим данным института вирусологии имени Роберта Коха, от последствий заражения коронавирусом за последние 24 часа в ФРГ умерли 384 пациента. Общее количество летальных исходов в ФРГ составляет 114 735, выздоровели более 6,2 млн человек.

Кроме того, новый рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован в США. За сутки в стране зарегистрировали не менее 1,13 млн новых заболевших COVID-19.