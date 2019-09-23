https://static.news.ru/photo/7aefbe8a-ddfb-11e9-a6d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Около 58 тысяч человек заболели корью с начала 2019 года на Украине. По данным полиции, в Тернопольской области от осложнения этой болезни скончался ребёнок.

До смерти малыш в течение девяти месяцев находился в коме. У него был диагностирован коревой энцефалит, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что столичный Департамент образования и науки предложил законодательно закрепить возможность отказа в приёме на очное обучение в школу детей без медицинских карт и необходимых прививок. Эту инициативу планируют обсудить в Госдуме.