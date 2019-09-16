https://static.news.ru/photo/ffe17852-d849-11e9-953d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

10-летний мальчик Нолан скончался 14 сентября в реанимации спустя восемь лет после отравления мясом, в котором были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Летом 2011 года во Франции после употребления стейков, приобретённых в магазине Lidl, у 15 детей развился гемолитико-уремический синдром. Для Нолана отравление некачественной говядиной имело необратимые последствия — ребёнок стал умственно отсталым и оказался парализован.

Nolan, 10 ans, intoxiqué par des steaks contaminés en 2011, est décédé https://t.co/8UBkq5T4Fs pic.twitter.com/KPYOsf896O — lalibre.be (@lalibrebe) September 15, 2019

Нолан умер в субботу утром от последствий своего отравления. Это было долгое испытание, потому что он не прекращал страдать ни на миг: конечности, которые деформируются, кости, которые ломаются, ему приходилось подвергаться различным операциям, он не мог есть, глотать, говорить, двигаться, потому что в его движениях отсутствовала координация, — рассказал агентству France Presse адвокат семьи мальчика.

Ранее менеджера поставщика магазина приговорили к трём годам тюремного заключения и штрафу в размере €50 тысяч за то, что он не проводил проверки качества мяса. По словам юриста, осуждённый до сих пор не выплатил компенсацию родителям мальчика, которые находятся «в отчаянии и полной нищете», так как влезли в долги из-за тяжёлого лечения ребёнка.

Ранее News.ru писал, что в Уфе 15 человек были госпитализированы после отравления шаурмой. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.