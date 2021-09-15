Ребёнка впервые в мире госпитализировали из-за зависимости от видеоигры

Испанского подростка доставили в больницу из-за игры Fortnite. Это первый в мире случай госпитализации человека из-за сильной игровой зависимости, пишет Ondacero.

Инцидент произошёл в автономном сообществе Валенсия. Молодой человек начал пропускать школу. Он не выходил из дома, отказывался от любых социальных взаимодействий и посещения врачей.

Специалисты считают, что зависимость от игр, а также смерть родственника подростка стали причиной высокого уровня его тревоги.

Ранее китайские регуляторы ввели новые правила для компаний, занимающихся видеоиграми. Закон ограничивает время для подобного досуга до одного часа по пятницам и выходным.

Кроме того, согласно новым правилам, все онлайн-игры должны быть связаны с государственной системой борьбы с зависимостями. Регулирующие органы усилят проверки того, как фирмы вводят ограничения на игровое время и внутриигровые покупки. Также они будут сотрудничать с родителями, школами и другими членами общества в борьбе с молодёжной игровой зависимостью.