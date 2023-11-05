Ребенок пострадал при взрыве «шаровой бомбы» после манифестации в Берлине Двое полицейских и ребенок пострадали из-за взрыва пиротехники в Берлине

Фото: IMAGO/Noah Wedel/Global Look Press

Двое полицейских и ребенок пострадали в результате подрыва пиротехнического изделия в Берлине. По информации местных правоохранителей, опубликованной в Twitter (X), так называемая «шаровая бомба» взорвалась рядом с полицейским фургоном в районе Нойкельне после крупной пропалестинской манифестации.

В Нойкельне рядом с одним из наших радиофургонов взорвалась так называемая «шаровая бомба». По имеющимся данным, пострадали маленький ребенок и двое коллег, — говорится в сообщении.

Как рассказал позднее представитель полиции журналу Der Spiegel, в настоящее время связь ЧП с демонстрацией не установлена. Ведется расследование случившегося.

Демонстрация в поддержку Палестины прошла в центре Берлина в субботу, 4 ноября. По оценке полиции, в ней приняли участие около 8,5 тысячи человек. В ходе мероприятия правоохранители задержали 59 человек. Санкции со стороны стражей порядка следовали за нарушение правил проведения манифестации, в том числе за размещение антисемитских плакатов и подстрекательства к мятежу. Кроме того, одна из протестующих была задержана после нападения на представителя СМИ. Еще один активист угрожал журналисту расправой.