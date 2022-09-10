Readovka: в ВСУ могут служить американские ветераны Ирака и Афганистана Readovka: в ВСУ служат наемники из американской ЧВК Blackwater

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В украинской армии служат члены американской частной военной компании Academi, ранее известной под названием Blackwater, пишет Readovka. Как уточняют авторы публикации, военнослужащие ЧВК проходили такие горячие точки, как Ирак, Афганистан и Сирию. Несмотря на то, что большая часть состава Academi на Украине состоит из местных граждан, команды отдают опытные координаторы из США.

Сейчас в составе ЧВК, воюющей на Украине, вероятнее всего, сами украинцы, граждане республик бывшего СССР и граждане восточноевропейских государств. Но команды, безусловно, отдают опытные вояки из США, — говорится в сообщении.

Ранее Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в районе Купянска в Харьковской области сложилась тяжелейшая обстановка на фронте. По его словам, переброшенные ранее резервы замедлили, но не остановили продвижение ВСУ. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

Военный корреспондент Александр Коц позже сообщил, что российские силы частично отступили из Купянска в Харьковской области после наступления ВСУ. По сведениям журналиста, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.

Согласно последнему сообщению Поддубного, продвижение ВСУ на данный момент остановлено в городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР) бойцами добровольческого батальона «Барс».