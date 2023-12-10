Readovka: российские военные установили флаг в Марьинке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Readovka сообщил, что бойцы Вооруженных сил России установили флаг РФ в южной части Марьинки на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Как передает канал, российские войска обошли город с юго-запада и заняли окраины. По информации Readovka, в самом населенном пункте продолжаются бои.

Telegram-канал «RT на русском» в свою очередь сообщил, что в настоящее время штурмовые группы усиливают позиции, а также ведут разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка. По данным канала, отступившие из города подразделения украинской армии безуспешно пытаются сорвать ротацию личного состава ВС РФ с применением гранатометов и минометов.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее заявил, что российская пехота «прет вперед» в районе Марьинки. По его словам, 150-й мотострелковой дивизии осталось взять под контроль один квартал, а 5-я отдельная мотострелковая бригада заняла улицы Ивана Франко и Парижской Коммуны. Журналист сообщил, что российской армии «осталось чуть-чуть» до освобождения города.