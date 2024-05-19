«РБК-Украина»: в ГУР подтвердили атаку на нефтебазу в Ленинградской области

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Издание «РБК-Украина» сообщило, что в Главном управлении разведки Украины подтвердили атаку на нефтебазу в Ленинградской области. По данным издания, которое ссылается на собственный источник в спецслужбе, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте. Минобороны России данную информацию не комментировало.

«РБК-Украина» пишет, что в результате операции были уничтожены три резервуара с топливом.

Ранее сообщалось, что в городе Выборге Ленинградской области произошел громкий взрыв. Очевидцы рассказали, что звук раздался около 02:50 мск. От грохота затряслись стекла в окнах, затем местные жители заметили неподалеку столб дыма и пожар.

Позднее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опроверг информацию об атаке БПЛА на нефтебазу в Выборге. В Telegram-канале он написал, что в здании произошел хлопок, но с беспилотниками он не связан. По словам Дрозденко, никто не пострадал.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на 19 мая атаковали сразу несколько российских регионов, используя ракеты и беспилотники. По данным ведомства, в Крыму системы ПВО сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.