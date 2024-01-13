Разъяренная толпа набросилась на поджегшего Коран радикала в Нидерландах Толпа напала на поджегшего Коран радикала в Арнеме

Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Толпа напала на радикала, который пытался сжечь Коран в нидерландском Арнеме, сообщает РЕН ТВ. Организатором акции стал лидер праворадикального движения ПЕГИДА Эдвин Вагенсвельд. Ради того чтобы нанести ему несколько ударов, люди прорвались через полицейское оцепление. Затем их задержали.

Акция проходила под прицелом телекамер и под надзором полиции. Некоторое время разъяренные зрители осыпали Вагенсвельда оскорблениями, затем начали бросаться в него вещами. После того как они все же прорвали оцепление, самых активных полицейским пришлось утихомиривать резиновыми дубинками.

Ранее полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама. В полиции сослались на постановление суда, в начале апреля отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман. Полиция также вызвала подкрепление со всей страны, чтобы предотвратить беспорядки на фоне акции.

Позднее представители мечети Уппсалы в Швеции получили посылки с сожженными экземплярами Корана. Испорченные копии священной книги мусульман были отправлены имамам на их домашние адреса.