«Развязка будет»: Лукашенко об отношениях Зеленского и ВСУ Лукашенко заявил, что на Украине зреет конфликт между военными и президентом

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

На Украине зреет конфликт между военными и президентом Владимиром Зеленским, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС. По его словам, развязка наступит «в ближайшее время».

Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: «Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли», — сказал белорусский лидер.

Как считает Лукашенко, на Украине все зависит уже не от президента, а от военных. По мнению белорусского лидера, украинцы «должны сказать свое слово, президент не может сказать слово».

Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают. Украину делят, — резюмировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал, в каком случаев в республику придет диктатура. По его словам, это случится тогда, когда в стране наступит голод. Чтобы этого не случилось, он жестко поставил вопрос о сборе урожая в кратчайшие сроки.

Кроме того, белорусский лидер ранее призвал не верить в то, что он «марионетка». По словам Лукашенко, ошибочно считать, что им «манипулируют с утра до вечера».