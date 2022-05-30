«Разведут антибандеровщину»: военный эксперт об отношениях Польши и Украины Военный эксперт Тимошенко назвал мечтами разговоры Киева и Варшавы о «миллионах штыков»

Фото Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша не станет помогать Киеву в военном конфликте из-за сокращения украинской мобилизационной базы, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Михаил Тимошенко. По его словам, у Варшавы нет никаких интересов в том, чтобы бороться за контроль над западной частью Украины. Тимошенко отметил, что в том случае, если польские вооруженные силы и примут участие в военных действиях, то они разведут такую «антибандеровщину», что украинцам придется «кланяться им в ноги».

Украина ведь сейчас теряет свою мобилизационную базу, так что все разговоры про миллион штыков не более чем мечты Киева. Поляки вряд ли в этой ситуации полезут забирать западную Украину. А если все-таки полезут, то они разведут такую антибандеровщину, что те украинцы, которые останутся в живых, будут помнить и кланяться полякам в ноги за десять верст, — заключил Тимошенко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факты указывают, будто бы Польша имеет план экспансии на Украину. При этом увязка своих действий с осуществлением российской спецоперации является лишь предлогом.

В свою очередь политолог Сергей Марков предположил, что Польша захотела стать основным игроком в Восточной Европе, чтобы претендовать на статус великой державы, если РФ потерпит поражение на Украине. По его словам, расчёт Варшавы прост: всеми силами помогать киевскому режиму и дождаться поражения российский войск. Марков отметил, что сейчас польские власти вдохновляет не самый успешный первый этап специальной военной операции.