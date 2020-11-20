Разведки стран Евросоюза впервые подготовили доклад об общих угрозах

https://static.news.ru/photo/87d6b372-2b63-11eb-9c85-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: European Union/Handout via Xinhua/Global Look Press

Министры обороны стран Европейского союза 20 ноября в режиме видеоконференции обсуждали общие стратегические ориентиры в сфере безопасности.

Впервые в истории разведывательные службы государств Евросоюза подготовили совместный доклад об общих угрозах. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал это первым шагом к выработке общей стратегии евробезопасности, передаёт РИА Новости.

Предполагается, что сотрудничество разведок должно позволить лучше реагировать на внешние кризисы и более эффективно использовать имеющиеся в распоряжении европейских стран возможности.

Совместный доклад оформила внутренняя разведывательная служба ЕС на базе данных, переданных разведками 27 стран, входящих в объединение. Документ носит закрытый характер, и общественность с ним знакомить не будут.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза принять норму, по которой интернет-провайдеры обязаны будут по требованию властей в течение часа удалять представляющий опасность для общества радикальный контент, сообщал NEWS.ru.