Разведке Украины выделяют в три раза меньше денег, чем Службе безопасности

Объёмы финансирования военной разведки Украины (ГУР МОУ) в три раза ниже бюджета Службы безопасности страны (СБУ). Данные, содержащиеся в исследовании «Военная разведка», приводит РИА Новости.
По данным исследования, общий бюджет ГУР МОУ на 2020 год
Исследование под редакцией известных военных экспертов Руслана Пухова и Пола Робинсона основано на информации из многочисленных открытых источников.
В свою очередь непосредственно в ГУР МОУ отмечали, что объёмы их финансирования едва превышают 50% потребностей службы. В первую очередь дефицит средств сказывается на невозможности модернизации парка боевой и специальной техники, две трети которой достигла 25-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что Украина готовит план на случай «широкомасштабного вторжения».