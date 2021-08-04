Разведке Украины выделяют в три раза меньше денег, чем Службе безопасности

Объёмы финансирования военной разведки Украины (ГУР МОУ) в три раза ниже бюджета Службы безопасности страны (СБУ). Данные, содержащиеся в исследовании «Военная разведка», приводит РИА Новости.

По данным исследования, общий бюджет ГУР МОУ на 2020 год составлял 3,565 млрд гривен, или $130 млн. В 2021 он вырос до 4 млрд гривен, или $146 млн. Это сопоставимо с финансированием, выделенным государством на Службу внешней разведки Украины (СВРУ), но более чем в три раза ниже расходов на СБУ. Они составляют 15 млрд гривен, или $547 млн.

Исследование под редакцией известных военных экспертов Руслана Пухова и Пола Робинсона основано на информации из многочисленных открытых источников.

В свою очередь непосредственно в ГУР МОУ отмечали, что объёмы их финансирования едва превышают 50% потребностей службы. В первую очередь дефицит средств сказывается на невозможности модернизации парка боевой и специальной техники, две трети которой достигла 25-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что Украина готовит план на случай «широкомасштабного вторжения».