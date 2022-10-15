Разведка «Вагнера» заняла новые позиции РИА Новости: разведка «Вагнера» заняла новые позиции на Лисичанском направлении

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Рейд бойцов разведывательного взвода группы «Вагнер» позволил военным расширить зону контроля и занять новые позиции на Лисичанском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. Вагнеровцы произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы, а также осуществили зачистку.

По информации корреспондента издания, данные, полученные разведчиками, о местонахождении противника позволили войскам занять новый район и укрепиться на этой территории.

В начале октября Вооруженные силы России ликвидировали за сутки до 70 бойцов ВСУ на Лисичанском направлении.

Ранее бойцы 100-й бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли штурмом опорный пункт армии Украины в районе села Первомайское. Сообщалось, что перед атакой бойцов военного формирования ДНР был проведен артиллерийский обстрел территории. Момент штурма позиций ВСУ попал на видео.