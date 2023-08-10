Разведка Украины признала диверсионную работу в России В ГУР Украины признали, что подразделение «Шаман» работает на территории России

Фото: ГУР Украины

Батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, проводит диверсионные атаки на территории России, заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. Он признал также, что перед батальоном стоит задача по убийствам российских генералов.

То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость, — сказал Юсов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на территорию Белгородской области заходила небольшая группа украинских диверсантов. По его словам, они напали на служебную машину Минобороны РФ, перевозящую продукты питания. После появления чеченских бойцов диверсанты вернулись на территорию Украины.

Как сообщалось ранее, житель Удмуртии совершил диверсию на железной дороге по заказу из социальных сетей. За поджог релейного шкафа он должен был получить 15 тысяч рублей, однако ему так и не заплатили. Преступник был задержан.

В Кировской области двое диверсантов подожгли релейные шкафы у железной дороги. Злоумышленников задержали спустя несколько часов. Ими казались безработные кировчане.