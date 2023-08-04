Разведка Украины оценила ситуацию на фронте В Главном управлении разведки Украины назвали ситуацию на фронте сложной

Фото: МО Украины

Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о сложной ситуации для украинских военных на линии боевого соприкосновения, сообщает ТАСС. По его словам, страна нуждается в значительном количестве боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных орудий.

Ситуация на поле боля сложная, — заявил Скибицкий.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что, согласно военной науке, для успешного прорыва требуется создать шестикратное превосходство на избранном направлении, трехкратное во всей полосе и завоевать огневое превосходство в воздухе и на земле. Однако Украина не выполнила ни один из этих пунктов, отметил он.

Военный эксперт добавил, что украинские военные пытаются прощупать слабые места в российской обороне.

Ранее сообщалось, что отсутствие успехов ВСУ в условиях интенсивной военной поддержки Запада вызывает много вопросов у официальных лиц США. Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер обратился к украинскому командованию с просьбой объяснить причины провала контрнаступления на Запорожском направлении. В ведомстве полагают, что впереди ВСУ ждут еще большие испытания. Более того, есть риск оказаться в ловушке.