Разведка ЛНР: солдаты ВСУ при отступлении сжигают тела наёмников Разведка ЛНР: солдаты ВСУ при отступлении сжигают тела иностранных наёмников

Фото: Sgt. Spencer Rhodes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР. Разведчики считают, что тела были облиты топливом и подожжены при отступлении украинских военных, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что такой «подход» солдаты ВСУ использовали для затруднения идентификации останков иностранных наёмников, воевавших на стороне Киева.

Наёмники прибывают на Украину с 24 февраля из более чем 60 стран. К середине июля их прибыло более 7,1 тысячи, подсчитали в Минобороны России.

Ранее стало известно, что американский наёмник, участвовавший в спецоперации на стороне Украины, заявил, что солдаты ВСУ сняли с мёртвых тел четырёх его товарищей все ценные предметы и забрали их документы. Боец назвал «очень глупым» решение отправиться на Украину ради поддержки Киева.